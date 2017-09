FOTO: V Sloveniji hrošč, ki je na črnem trgu vreden več sto evrov

KOZINA – Policisti PP Kozina so konec tedna s pobudnico nadzora podzemnih jam, da bi odkrili nelegalen odlov živali in nelegalno odlaganje odpadkov v njih, Inšpekcijo za okolje in naravo, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in lokalnim jamarskim društvom Dimnice opravili pregled ene izmed lažje dostopnih jam na območju Čičarije v občini Hrpelje - Kozina.

Pri ogledu so naleteli na sedem postavljenih pasti, ki so služile za nezakonit lov hroščev in drugih živali v jami. Policija PU Koper jih opisuje kot plastične ali steklene lončke, v katere krivolovci nastavijo prenasičeno solno raztopino, ki ujete živali takoj primerno konzervira, zato so lahko pasti v jami nastavljene dlje časa.

Na delu preprodajalci?

V pasteh je bilo ujetih več različnih jamskih hroščev, vrsto bodo ugotovili strokovnjaki na biotehnični fakulteti. Obstaja pa verjetnost, da je med ujetimi hrošči tudi zelo iskana vrsta med zbiratelji in preprodajalci, slovenski jamski endemit z znanstvenim imenom Anophthalmus hitleri (hitlerjev brezokec), ki spada med ogrožene vrste in je zavarovan z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. »Hrošč na črnem trgu, na t. i. 'borzah insektov', doseže vrednost več sto evrov,« piše v poročilu PU Koper.

Zaradi nezakonitega odlova živali iz jam oziroma suma nezakonitega ravnanja z zaščitenimi živalmi in rastlinami (po I. odstavku 344. člena KZ) policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.