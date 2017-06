FOTO: V rdečem ferrariju več kot 200 na uro, posnetek priča

GANČANI – Minulo nedeljo ob 18.50 so policisti med nadzorom hitrosti na avtocesti zunaj naselja Gančani v smeri Lendave zaustavili 45-letnega državljana Madžarske. Voznik ferrarija švicarskih registrskih številk je vozil s hitrostjo 201 km/h, kljub temu da je hitrost omejena na 110 km/h.

Prav do nedelje je potekal tridnevni poostren nadzor, v katerem so s policisti PPP Murska Sobota, PP Gornja Radgona, Murska Sobota, Ljutomer, PP IU Murska Sobota sodelovali tudi cestninski nadzorniki Darsa in mobilni oddelek Fursa. V tem času so ugotovili 117 kršitev vožnje z neprimerno hitrostjo, 55 kršitev preobremenjenosti vozila in 18 drugih kršitev.