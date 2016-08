FOTO: V prestolnici izbruhnil požar, ogenj se je hitro razširil

LJUBLJANA – Okoli 21. ure je v nekdanji tovarni grelcev Tiki v Šiški izbruhnil požar, je poročal Radio Slovenija.

Zagorela naj bi ena od stavb, ogenj pa se je razširil nenavadno hitro. Na mestu požara se je zbralo veliko radovednežev, prisotni pa so tudi gasilci, redarji in policisti. Ker na kraju ni reševalcev, sklepajo, da v požaru ni bil nihče poškodovan. Kljub temu bodo zaradi vročine verjetno morali evakuirati prebivalce dveh bližnjih hiš, hitro pa se širita tudi smrad in dim.

Vzrok požara še ni znan.

Več sledi.