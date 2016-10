FOTO: V požaru v Ljubljani ugasnilo življenje

LJUBLJANA – V nedeljo ob 9.28 je v Kermaunerjevi ulici zagorela mansarda večje stanovanjske hiše.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Trnovo so pogasili ogenj ter prezračili in pregledali objekt.

Občan je v požaru umrl, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

»Zagorelo je v sobi prvega nadstropja stanovanjske hiše. V požaru je umrla ena oseba. Z zbranimi obvestili in opravljenim ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja, prav tako ne gre za nesrečo,« so sporočili iz PU Ljubljana.

V dogodku je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode.