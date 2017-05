FOTO: V peka v Ljubljani nameril pištolo in pritisnil

LJUBLJANA – Precej krvava in ognjena je bila proti koncu leta 2014 pekovska vojna v glavnem mestu Slovenije in kdo ve, kako bi se končala, če ne bi kriminalisti dokaj hitro razrešili primera ter ujeli vse grešnike. Prvega in nato še 8. decembra je zagorela pekarna Glinška na Glinškovi ploščadi, drugič je bila njena notranjost popolnoma uničena. Potem pa so 18. decembra trije zamaskirani neznanci v Sketovi ulici brutalno napadli peka Demirja Vorfaja. Eden je vanj nameril pištolo in ga ustrelil v nogo, drugi je stopil proti njemu in ga z železno palico, dolgo 88 centimetrov in široko tri centimetre, udaril v čelni predel glave, nato pa je zraven stopil še tretji in peka udaril po zatilju. Na tleh ležečega so nato tako potolkli, da so imeli z njim v kliničnem centru nemalo dela, da so ga spravili na noge. Kazni za grešnike so bile stroge, a je pred kratkim v njih poseglo višje sodišče.



»Ne zaslužite si niti dneva manj«



Tožilci so bili mnenja, da se vsaj del zgodbe vrti okrog kisovškega peka Idriza Muqaja, ki naj bi najel nekaj Albancev, da z njihovo pomočjo obračuna s pekovskimi neprijatelji. Po njegovem naročilu naj bi delovala trojica, ki so jo skupaj z njim posadili na zatožno klop. Vpletenost v pretep je že kar takoj na začetku sodnega postopka priznal Afrim Sinaj in jo odnesel s kaznijo dve leti zapora.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«