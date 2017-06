FOTO: V parku pri veleblagovnici 29-letnika dvakrat zabodel

MARIBOR – Znane so podrobnosti včerajšnjega zločina sredi Maribora . Kot so sporočili iz PU Maribor, sta se včeraj okoli 16.45 na Rakuševem trgu sprla 35-letni Ptujčan in 29-letni Mariborčan. V njun spor se je nato vmešal še 49-letni Mariborčan, ki je iz žepa potegnil manjši preklopni nož in z njim mlajšega dvakrat zabodel v hrbet.

Po dejanju sta Ptujčan in 49-letni Mariborčan zbežala proti središču mesta, a so ju policisti po nekaj minutah ujeli na Ulici Vita Kraigherja. Policisti so morali ob prijetju uporabiti prisilna sredstva.

Policisti so še pojasnili, da so pridržana kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Ker je starejši moški med postopkom še žalil policista, so mu izdali tudi plačilni nalog.

