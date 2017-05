LJUBLJANA – Po spletu se širi objava, ki prikazuje grozno in nečloveško dejanje neznancev. Ob Ljubljanici v Štepanjskem naselju so našli mrtve labode. Uničeno je tudi gnezdo in pohojena vsa jajca. Po podatkih avtorja objave vse kaže na človeško dejanje.

O dejanju smo obvestili policiste. Na njihov odgovor še čakamo.

Preberite objavo na facebooku: