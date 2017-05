FOTO: V Ljubljani našli ubite labode

LJUBLJANA – Po spletu se širi objava, ki prikazuje grozno in nečloveško dejanje neznancev. Ob Ljubljanici v Štepanjskem naselju so našli mrtve labode. Uničeno je tudi gnezdo in pohojena vsa jajca. Avtor objave sumi na človeško dejanje.

Vendar o dejanju smo se obrnnili policiste, ki so opravili ogled kraja. Po zadnjih podatkih PU Ljubljana, naj bi labode pokončala druga žival, najverjetneje kuna. Labode so že odstranili.

Preberite objavo na facebooku: