FOTO: V jarku obležal na strehi

TRSTENIK – Včeraj ob 17.32 je v naselju Trstenik v občini Benedikt osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek in se prevrnilo na streho.

Gasilci JZGB Maribor in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in vozilo postavili nazaj na cestišče. Poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Lenart v Slovenskih Goricah oskrbeli in jo prepeljali v UKC Maribor.