FOTO: V hudi nesreči umrl znani milijonar, smrt ni prizanesla niti otrokom

SYDNEY – Direktor velikega gostinskega podjetja Compass Group Richard Cousins, je umrl v nedeljo v letalski nesreči v Sydneyju. Skupaj z njim so v reko strmoglavili sinova (23-letni Edward in 25-letni William), zaročenka, 48-letna Emma Bowden, in njena 11-letna hči Heather. Huffington Post poroča, da so se skupaj s preostalimi turisti udeležili ogleda mesta iz zraka pri podjetju Sydney Seaplanes.

Kaj je vzrok nesreče, bo pokazala preiskava. Dejstvo pa je, da je pilot imel za seboj precej ur letenja, vreme pa je bilo na tragični dan odlično.