FOTO: V hudi nesreči udeleženih sedem ljudi in pes

KRANJ – Včeraj pozno zvečer sta na Laborah silovito trčili dve vozili, so sporočili iz PU Kranj. Zaletela sta se voznik, ki je z regionalne ceste zavijal proti Orehku, in tisti, ki je za njim peljal proti Medvodam. V obeh vozilih je bilo skupno sedem udeležencev, več je bilo poškodovanih, cesta pa je bila daljši čas zaprta.

Poškodovance so oskrbeli reševalci NMP Kranj, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GRS Kranj so s tehničnim posegom rešili eno ukleščeno osebo iz vozila, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč policiji in z vpojnimi sredstvi očistili razlite motorne tekočine na cestišču. Reševalcem NMP Kranj so pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanih.

V nesreči se je poškodoval tudi pes, ki so ga lastniki odpeljali v dežurno veterinarsko ambulanto v Škofji Loki.