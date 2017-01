FOTO: V hudem trčenju ena oseba umrla, še ena hudo poškodovana

ŽALOST DO NEBA

VOPOVLJE, LAHOVČE – Danes ob 7.46 sta v naselju Vopovlje, občina Cerklje na Gorenjskem, trčili osebno in kombinirano vozilo. Ena oseba je umrla na kraju dogodka, ena pa se je huje poškodovala, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci JZ GRS Kranj so kraj protinaletno in protipožarno zavarovali, po tehničnem posegu iz vozila prenesli mrtvo osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe ter vlečni službi pri nalaganju vozil in počistili razlite tekočine.

Več preberite v petkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.