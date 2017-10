FOTO: V gospodarskem poslopju odkrili 1144 sadik konoplje

HRPELJE, KOZINA – Policija je v večjem gospodarskem poslopju na območju občine Hrpelje - Kozina zasegla konopljo in večjo količino pripomočkov za njeno gojenje. Zaradi tega je odvzela prostost 32-letniku iz okolice Ljubljane.

Policisti so zaradi suma, da je v večjem gospodarskem poslopju prirejen prostor za hidroponično gojenje (gojenje v vodi) prepovedane konoplje od okrožnega sodišča v Kopru pridobili odredbo za preiskavo. Pri ogledu so ugotovili, da je v poslopju posebej prirejen prostor za gojenje konoplje v skupni velikosti 18 krat 6 metrov. Prvi del prostora je bil opremljen z namakalnim sistemom za zalivanje sadik, sistemi za prezračevanje, ogrevanje in osvetlitev, drugi del pa je bil namenjen sušenju ter pakiranju droge. Moški je za pridelavo konoplje kradel elektriko tako, da je elektriko speljal mimo električnega števca. S tem je na podlagi še neuradne ocene elektropodjetja iz Sežane oškodoval za okoli 20.000 evrov.

V objektu so kriminalisti zasegli 1144 sadik konoplje, skupaj težkih 176 kilogramov, približno 4,3 kilograma že posušene konoplje, 36 plastenk z gnojili, 15 ventilatorjev, 51 kosov pregibne cevi, 70 elektrotransformatorjev, več razvlaževalnikov zraka in večje število luči za ultravijolično svetlobo.

32-letniku je policija v bližini poslopja odvzela prostost in ga zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedla pred preiskovalnega sodnika v Kopru, ta pa je zanj odredil pripor. Glede na trenutno tržno vrednost konoplje na policiji ocenjujejo, da bi osumljeni z eno žetvijo zaslužil 180.000 evrov. »Letno se v takih prostorih pridela najmanj štiri takšne žetve, kar pomeni, da bi v enem letu s predelavo in prodajo zaslužil okoli 720.000 evrov,« so zapisali pri PU Ljubljana.