FOTO: V fiatu odkrili konopljo in okrog 3000 evrov gotovine

LJUBLJANA – V petek okrog 20.20 so ljubljanski policisti na štajerski avtocesti pri izvozu Krtina ustavili voznika fiata, pri katerem so odkrili 11 aluzavitkov konoplje, pri sebi pa je imel še okrog 3000 evrov gotovine. »V vozilu je bil še 20-letni potnik. Za nujno potreben čas so 19-letnemu vozniku odvzeli prostost, po opravljeni hišni preiskavi, pri kateri policisti prepovedanih snovi niso odkrili, pa je bil izpuščen. Zoper osumljenca bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja po 186. členu KZ-1C. V postopku je bil vozniku zaradi nezanesljivega vedenja odrejen test za prepoznavo znakov prisotnosti mamil, a ga je odklonil, zato mu je bi odrejen strokovni pregled, ki pa ga je prav tako odklonil,« poroča PU Ljubljana.

Vozniku so policisti odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.