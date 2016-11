BUKOVCI – V soboto ob 21.55 je v stari strugi Drave v Bukovcih, občina Markovci, zaradi narasle vode ostalo osebno vozilo, v katerem sta bili ujeti dve osebi.

Gasilci PGD Bukovci so osebi rešili, vozilo pa zapeljali iz vode na više ležeči del. Vozilo bodo odpeljali, ko bo vodostaj Drave to dopuščal, je poročala uprava za zaščito in reševanje.