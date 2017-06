FOTO: V Bovcu je umrla lepa Marina

BOVEC, PULJ – Znana je identiteta 34-letne padalke, ki se je minuli konec tedna tragično ponesrečila v Bovcu, ko je skupaj s prijatelji skočila z letala in v prostem padu treščila na tla . Po poročanju hrvaških medijev gre za Marino Matić, profesorico biologije in naravoslovja v italijanski osnovni šoli Giuseppina Martinuzzija v Pulju.

Ni bilo rešitve

Marina je skupaj s še stotimi padalci sodelovala na aeromitingu in se je udeležila skupinskega skoka. Kot smo že poročali, se po liku, ko so se padalci prijeli za roke, Marini ni odprlo padalo. Na višini 1000 metrov ga je odvrgla, na 800 metrih višine pa se je aktiviral mehanizem za odprtje rezervnega padala. A ni šlo vse po načrtih. Trak med vzmetnim padalom in notranjo prosto vrečo, kjer je spravljeno rezervno padalo, se je ovil okoli njenega telesa, padalo pa se ni odprlo. Vse je potekalo izjemno hitro, Marina je minuto po skoku v prostem padu padla na travnato površino na bovškem letališču, kjer je obležala mrtva.

Pretreseni ne dojamejo, kaj se je zgodilo

Povsem pretreseni so tudi v aeroklubu Cumulus iz Opatije, katerega članica je bila Marina. Dejali so, da ne razumejo, zakaj je tako pozno odpirala padalo. »Imela je obilo izkušenj s padalstvom in novo padalo. Mi, ki se dnevno ukvarjamo s tem, težko dojamemo in razumemo, kaj se je zgodilo.« Razkrili so še, da so bili aeromitingi njena velika strast, saj se jih je udeleževala že od 5. leta starosti.