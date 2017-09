FOTO: V bivalnem vikendu polno trave

KUNGOTA – Policisti PP Šentilj, policisti PP vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor in kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor so v četrtek opravili hišno preiskavo bivalnega vikenda na območju občine Kungota. Hišno preiskavo pri 30-letni ženski je odredilo okrožno sodišče v Mariboru.

Med hišno preiskavo so policisti in kriminalisti našli prostor, posebej prirejen za gojenje konoplje in večjo količino že posušene droge. V bližini bivalnega vikenda so našli večji nasad te prepovedane droge.

Policisti so prepovedano drogo in pripomočke za gojenje konoplje zasegli, žensko pa bodo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186. členu KZ ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.