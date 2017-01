FOTO: V belih rokavicah in s pištolo oropal dve trgovini

NOVO MESTO, OTOČEC, DOLENJSKE TOPLICE – Stopil je v trgovino. Oblečen v temno jopico in kavbojke, na glavi je imel strgano ruto, usta pokrita s tuba šalom, na rokah pa bele rokavice. In imel je tudi pištolo. Prava naj bi bila, tako je bilo razbrati z ene od kamer, preveč natančno je bila namreč izdelana, da bi jo povezali z igračo. In zahteval je denar. »Vadi pare!« je kričal po hrvaško. In ta stavek je v slabi uri ponavljal kar v dveh dolenjskih trgovinah: v Viti v Novem mestu in v marketu Perko na Otočcu.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«