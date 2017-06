FOTO: Usodna noč na avtocesti: umrl je 25-letnik

POSTOJNA – Malo po polnoči so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti Ljubljana–Koper pred Ravbarkomando. V policijsko poročilo je tiskovna predstavnica PU Koper POM zapisala: »20-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Hrvaške, je prehiteval tovorno vozilo s priklopnikom. Ko se je vračal na vozni pas, je silovito trčil v zadnji del kamiona, ki ga je pravilno po voznem pasu vozil 52-letni Mariborčan. V trčenju se je voznik avtomobila lažje poškodoval, odpeljali so ga v bolnišnico v Izolo. Njegov sopotnik, 25-letnik iz Pulja, pa je bil huje poškodovan, zato so ga odpeljali v UKC v Ljubljano. Od tam so nas ponoči obvestili, da je umrl.«

Cesta je bila zaradi nesreče zaprta do 2.30, so sporočili iz PU Koper.