FOTO: Uničenje po nesreči: takšne so bile razbitine med drevesi

ŽELEZNE DVERI – V torek nekaj pred 8. uro se je na lokalni cesti v Železnih Dverih v smeri proti Ljutomeru zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik osebnega vozila zletel s ceste v gozd. Vozilo je pristalo v gozdu na boku med drevesi.

Posredovali so gasilci PGD Ljutomer in s tehničnim posegom ponesrečenca rešili iz vozila, pomagali reševalcem ter zavarovali kraj nesreče in počistili cestišče. Ponesrečenca so oskrbeli reševalci NMP Ljutomer in ga prepeljali v murskosoboško bolnišnico.

Nesreča se je najverjetneje zgodila zaradi neprilagojene hitrosti glede na razmere, saj je bilo cestišče mokro in spolzko.