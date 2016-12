FOTO: Umrl je po reševanju iz teh neprepoznavnih razbitin

SLIVNICA – Slovenske ceste so zjutraj vzele še eno življenje .

Ob 6.59 sta na križišču Ljubljanske ceste in Slivnice trčili osebni vozili, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GB Maribor so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom eno osebo rešili iz osebnega vozila, odklopili akumulatorja na osebnih vozilih in posipali iztekle tekočine. Materialne škode še niso ocenili.

Reševalci so v UKC Maribor prepeljali dve poškodovani osebi, vendar je kmalu sledila tragična vest. Ob 8.30 so policiste obvestili, da je 58-letni moški tam zaradi posledic nesreče umrl. Hudemu čelnemu trčenju je po podatkih policije botrovalo izsiljevanje prednosti. Medtem ko je 58-letnik boj za življenje izgubil, pa se je 29-letnik v drugem osebnem avtomobilu na srečo le lažje poškodoval.

Gasilci GB Maribor so poslali tudi fotografije jutranje nesreče, posledice silovitega trčenja si lahko ogledate v zgornji galeriji.