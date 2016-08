FOTO: Ukradli beemveja

OBREŽJE – Policisti na mejnem prehodu Obrežje so pri mejni kontroli v noči na sredo zasegli BMW X6 francoskih registrskih tablic, so sporočili iz PU Novo mesto. Pri temeljiti kontroli so namreč ugotovili, da so številke šasije vozila spremenjene, vozilo pa je bilo leta 2013 ukradeno v Nemčiji.

Iz Hrvaške se je na mejni prehod z njim pripeljal 42-letni državljan Turčije, z dovoljenjem za prebivanje v Franciji.

Vozilo so mu zasegli in obvestili okrožno državno tožilstvo.

Po končanem postopku je 42-letnik lahko prestopil državno mejo.