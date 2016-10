FOTO: Ujeli tri mladoletnike, ki so hoteli ilegalno v Slovenijo

GRUŠKOVJE – V četrtek so policisti na mejnem prehodu Gruškovje kar dvakrat ujeli mladoletnike, ki so skušali ilegalno vstopiti v našo državo. Prvi tak poskus so zabeležili ob 6.40, ko je na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje v Slovenijo vstopal 38-letni makedonski voznik tovornega mercedesa, registrskih oznak Makedonije.

Pri pregledu tovornega vozila so policisti ugotovili, da je bila na vozilu pretrgana in ponovno sestavljena pletenica, na kateri je carinska zalivka. Zato so opravili temeljit pregled tovornega dela vozila in v njem odkrili 14-letnega državljana Afganistana, ki se je skrit med naloženim tovorom poskušal izmakniti mejni kontroli. Fanta so naši mejni policisti zavrnili in ga ob 8.20 predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Maribor.

Podoben primer

Drugi primer pa so obravnavali na istem mejnem prehodu ob 11. uri, ko je v našo državo s tovornim vozilom turških registrskih oznak vstopal 40-letni turški voznik. Tudi pri njegovem vozilu so policisti ugotovili, da je bila pretrgana in ponovno sestavljena pletenica, na kateri je carinska zalivka. Zato so s službenim psom policije opravili temeljit pregled tovornega dela vozila in v njem odkrili dva državljana Afganistana, stara 13 in 14 let, ki sta bila skrita med naloženim tovorom. Oba so naši mejni policisti zavrnili in ju ob 12.15 predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili iz PU Maribor.