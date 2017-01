FOTO: Ujeli so jih na meji: robe za 8000 evrov

OBREŽJE – Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je 14. 1. v večernih urah na izstop iz Slovenije pripeljal voznik mercedesa hrvaških registrskih oznak. Poleg voznika so bili v vozilu še štirje potniki, vsi državljani Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in v prtljažnem delu avtomobila opazili večjo količino novih izdelkov, kozmetike, oblačil in obutve, na posameznih artiklih pa so bile še vedno nameščene varnostne kode iz prodajaln. Voznik in potniki policistu niso znali pojasniti izvora predmetov in niso imeli dokazil o lastništvu.

Po razgovoru s peterico so policisti zaradi suma, da izdelki izvirajo iz kaznivih dejanj, vsem odvzeli prostost in jih pridržali. Zasegli so tudi avtomobil in predmete. Policisti PP Krško so med preiskavo ugotovili, da so trije osumljenci in dve osumljenki 14. 1. pripotovali v Slovenijo z namenom, da izvršijo več kaznivih dejanj tatvin iz prodajaln. Ugotovljeno je bilo da so iz devetih prodajaln v Brežicah, Krškem, Novem mestu in Ljubljani odtujili za okoli 8000 evrov različnih kozmetičnih izdelkov oblačil in obutve. V prodajalnah so izdelke odlagali v posebej prirejeno večjo torbo, ki je onemogočala sprožitev varovalnega sistema pri odhodu iz prodajalne.