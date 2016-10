FOTO: Učiteljev morilec spregledal 7000 evrov

KRANJ – Okrutni umor Pavla Zupana iz Nomenja je v kranjski sodni palači dobil še en etapni konec. Po izreku sodbe Jetu Fidu in Shklqimu Banushiju je svoje slišal tudi izvršitelj umora Alban Thaqi. Manjka le še idejni vodja projekta ropa Djemil Ala, ki je poniknil nekje v Evropski uniji. Thaqi, 26-letni Albanec s Kosova, je na prigovarjanje preostalih omenjenih novembra 2014 odšel v hišo samotarskega učitelja, kjer naj bi bilo v skrinji bajno bogastvo. To so sklepali Ala, Banushi in Fido, ki so pri Zupanu opravljali fasaderska dela. Thaqija je prisotnost Zupana v hiši presenetila, saj naj bi bil učitelj tisto nedeljo odsoten. Med prerivanjem je napadalec zgrabil velike klešče in gasilsko sekiro ter pobil Zupana na tla. Nato je preiskal hišo, a je našel le nekaj več kot 500 evrov, s katerimi je odšel iz hiše, morilsko orodje pa pustil kar tam. Plen so razdelili na štiri dele – morilcu Thaqiju je pripadlo 80 evrov. Desetaka je zapravil, da se je pripeljal do Djemila Ale na Gorenjsko, 60 je dal za taksi do Ljubljane. Njegov izkupiček po zločinu – ušivih 10 evrov. Hudo ranjeni Zupan je v dnevni sobi nekaj ur trpel v peklenskih mukah in izdihnil.



Na zaslišanju februarja letos se je Alban Thaqi razgovoril, podrobno je povedal, kako je potekal rop v bohinjski vasici. Kaj se je zgodilo pozneje, ne ve nihče. Thaqi je obmolknil. Na sojenju niti z eno besedo ni sodeloval v procesu, tudi na vprašanja svojega zagovornika, kaj šele sodišča ali tožilstva, ni hotel odgovarjati, čeprav so mu priskrbeli podkovanega simultanega prevajalca. Tožilstvo mu je predlagalo priznanje krivde in mu za kaznivo dejanje umora ponudilo najprej 20 let zapora, nato je to kazensko sankcijo še znižalo za dve leti. Toda Thaqi se je, morda je imel tudi srečo, da je kot zagovornika po uradni dolžnosti dobil Žigo Novaka, spretnega odvetnika iz Radovljice, odločil za sojenje in taktično mu je uspelo.

