FOTO: Tu notri je skrival 21 ilegalcev

ROGATEC – Policisti so v ponedeljek zvečer med Dobovcem in Rogatcem ustavljali voznika kombiniranega vozila, na katerem so bile nameščene švicarske registrske tablice.

Voznik se ni odzval na znake policistov in je odpeljal proti Rogatcu, v Brezovcu pri Rogatcu pa je zapustil vozilo in peš pobegnil. V vozilu je prevažal 21 ilegalnih prebežnikov – 10 državljanov Pakistana in 11 državljanov Afganistana, starih od 16 do 40 let.

Po opravljenem postopku identifikacije so vsi zaprosili za azil, policija pa voznika še išče.