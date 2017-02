FOTO: Tržič je po smrti Lidije dobil novo hišo groze

TRŽIČ – Skoraj natanko leto potem, ko se je v Tržiču v silosu za sekance z ogljikovim monoksidom usodno zastrupil 74-letni Peter Smuk, nekdanji poslanec in tržiški župan, je v sredo zvečer v stari in obnove zelo potrebni hiši v starem jedru nekdaj cvetočega šuštarskega mesta podobna smrt doletela starejšo občanko Lidijo Novak. Le da je šlo za popolno neznanko in tudi veliko samotarko. Malo ljudi bi vedelo kaj povedati o življenju pokojnice, samo to, da je imela sina in vnuke, morda tudi hčerko. Le za njenega ogromnega psa, ki je umrl z njo, so vedeli, saj je bil to njen najboljši prijatelj.

Posumili na monoksid

Kot izvemo od Marjana Toporiša, vodje intervencije Prostovoljnega gasilskega društva Tržič, je sin pokojnice v sredo proti večeru poklical na policijo, da se mu mama že nekaj časa ne javlja. Policija je nato gasilce zaprosila za tako imenovani tehnični poseg odpiranja vrat, in ko so to ob 20.44 storili, so našli mrtva gospo in njenega psa.

