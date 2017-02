FOTO: Truplo vlekel do smetnjakov. Policija po sledi do vrat, ki jih je odprl

IZOLA – Policija je danes prejela obvestilo, da se na Manziolijevem trgu v Izoli nahaja truplo. Na kraj so bili napoteni policisti, pripoveduje vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dean Jurič, ki so zavito truplo tudi našli.

Storilec je truplo vlekel do smetnjakov in za seboj puščal sled, ki je vodila nazaj do stanovanja. Domnevni storilec, ki naj bi z žensko živel v stanovanju, je policiji odprl vrata in odvzeli so mu prostost. Zdaj mora priča potrditi, da je to ista oseba, ki je pred tem vlekla truplo.

Prve ugotovitve kažejo, da je ženska umrla zaradi nasilja, vse nadaljnje aktivnosti pa bodo potekale še danes in jutri.

Hospitaliziran bo?

Osumljenec je v pridržanju, glede na njegovo zdravstveno stanje (psihično) pa bo najverjetneje hospitaliziran. Domnevni storilec prihaja iz Izole, je letnik 1981, star torej 36 let, in je bil leta 2008 obtožen preprečitve ali napada na uradno osebo, obravnavan pa je bil tudi zaradi kršitev zakona o javnem redu in miru.

Okoliščin, kako se je zgodil umor, policija še ne razkriva.