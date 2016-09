FOTO: Trop volkov poklal tri oslice in mladiča

GROBIŠČE – Na Smrekarjevi domačiji v Grobiščah pri Postojni, ki je med ljubitelji kulinaričnih dobrot znana po pripravi ekološko pridelanega mesa slovenskega avtohtonega cikastega goveda in tudi, menda nikjer drugje tako dobrega, oslovskega golaža, so bili že drugič v enem mesecu tarča krvoločnih volkov. »To je bil trop. Pojedli so za 180 kilogramov mesa,« nam zadnjo bilanco napada naniza gospodar domačije Boštjan Stegel. Krvoločna drama se je odvila v noči na nedeljo, in sicer na travniku, le nekaj metrov od kmetije, kjer so bili za varovalno ograjo oslice in osli. Stegel nam je razložil, da se osli, če so ogroženi ali se jim približa gospodar, začnejo glasno oglašati oziroma rigati. Tokrat pa značilnih zvokov ni bilo. Sosed, ki živi blizu travnika z osli, ponoči ni slišal nič takega, kar bi pritegnilo njegovo pozornost. Pa je bil pokonci do enih zjutraj, šele nato se je odpravil spat, in ker ima menda slab spanec, bi zagotovo slišal oslovsko riganje. Spomnil se je le, da je bilo naenkrat mogoče slišati, kot da bi nekdo tacal. Očitno so zveri domače živali presenetile. Volkovi so se spravili na tri oslice in enega mladiča, preostalim osmim živalim je uspelo zbežati. Razdelile so se v dve skupini in okoli desetih dopoldne so jih našli. Na smrt prestrašene, a žive.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.