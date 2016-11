FOTO: Triatlonec po treningu s kolesom pod avto

GORENJA VAS – Poljansko dolino je večerna tragična novica obšla tako hitro kot še nobena prej. Sreda si je začela nadevati večerno ogrinjalo, ko se je v Hotavljah, pri mostu čez Kopačnico, zgodila prometna nesreča s črnim izidom. Avtomobil, vozil ga je domačin iz Dolenje vasi, in kolo, upravljal ga je prav tako staroselec iz Gorenje vasi, naselji sta le lučaj od Hotavelj, kjer gre cesta proti Žirem, sta v usodnem trenutku trčila. Posledice so bile hude, najhujše. Za njimi je na kraju nesreče preminil 69-letni Lojze Oblak, mož, ki je zagotovo pomenil pojem sproščenega, prijetnega in obenem vrhunsko pripravljenega rekreativnega športnika.



Zmagovalec Triatlona jeklenih



»Pozno zvečer so policisti končali ogled kraja smrtne prometne nesreče. V njej sta bila udeležena 27-letni voznik osebnega avtomobila in 69-letni kolesar, oba s škofjeloškega območja, zgodila pa se je na enem od križišč. Kolesar je na kraju dogodka umrl. Cesta je bila zaprta skoraj šest ur. Posamezne okoliščine in dejstva o krivdi za nesrečo gorenjski prometni policisti še ugotavljajo,« so v četrtek sporočali s policijske uprave v Kranju o dogodku, v katerem je življenje izgubil zmagovalec premiernega Triatlona jeklenih, po mnenju mnogih najtežje športne preizkušnje, kar jih pri nas namenjajo rekreativcem. Lojze Oblak je nanizal prvih pet, torej zaporednih zmag na tem prestižnem merjenju moči, za katero je nekoč dejal, da ga moraš imeti najprej v glavi in šele nato v telesu. Zmagal je tudi na tretji preizkušnji tega posebnega triatlona, ki ga morajo tekmovalci začeti na Bohinjskem jezeru v kajaku, nato se s kolesi povzpnejo na Pokljuko in potem odtečejo do Vodnikovega doma na Velem polju. Na tisti tretji preizkušnji so organizatorji postavili cilj še precej naprej, na Kredarico. Oblak je bil tik pod oblaki okoli Triglava seveda prvi.

