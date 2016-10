FOTO: Tri ure hodili mimo mrtvega

MENGEŠ, ŠALEK – Le zakaj se morajo celo šahisti zašahirati, smo premišljevali v ranem četrtkovem jutru. Bili smo v Mengšu. Dež je padal in bilo je še kako temačno. »Prav zaradi tega se je tudi to zgodilo,« je nerazločno razpredal eden izmed mengeških gasilcev, ki so pridrveli tja kot blisk in okoli katerega so še debele tri ure po tragični nesreči utripale – modre policijske luči! V tistem je izdavil pravzaprav na las podobno, kot je v telefonskem pogovoru že prej Milena Trbulin iz PU Celje, ta je za podobno tragedijo, ki se je zgodila v Šaleku, prav tako krivila temačno četrtkovo jutro, ko je lilo kot iz škafa, in je neki voznik spregledal 45-letno domačinko, ta pa je ob 6.20 hitela iz nočnega šihta ter nameravala – zgolj pravilno čez cesto!



Trčil v šahista



»Nimaš kaj,« je tik ob Tuševi veleblagovnici sredi Mengša tedaj skomignil z rameni še nekdo drug, »veš, gospod je hotel čez cesto«! Govoril je o 78-letnem domačinu Voju Cvijetinoviću. O resnično strastnem šahistu, celo tako, da se je pred leti pridružil šahovskemu klubu iz Trzina in kakšni dve leti povsem spodobno zastopal njihove barve v šahovski ligi. »Spominjam se, Vojo je bil izjemno fajn človek, družaben, z njim smo nadvse radi šahirali,« je dejal Slavko Mlakar, predsednik kluba iz Trzina.

