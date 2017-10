FOTO: Tri osebe poškodovane v trčenju

FRAM, SLOVENSKA BISTRICA – V ponedeljek ob 20.14 se je na avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico (Slovenska Bistrica) zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebno in tovorno vozilo. Ob delavcih Darsa so posredovali gasilci GB Maribor in PGD Slovenska Bistrica, požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli po cesti iztekle motorne tekočine, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin in pomagali policiji z osvetlitvijo kraja nesreče.

V nesreči so bile poškodovane tri osebe in so bile z reševalnim vozilom prepeljane v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.