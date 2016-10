FOTO: Tri odpeljali z rešilcem, pločevina izmaličena

STRAŽE – V četrtek zjutraj, nekaj pred 8. uro, so na cesti med Mislinjo in Slovenj Gradcem v naselju Straže trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Slovenj Gradec so kraj dogodka zavarovali, usmerjali promet, izvedli protipožarno zaščito, na vozilih odklopili akumulatorje, nevtralizirali razlite tekočine, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanih in z avto dvigalom dvignili poškodovano vozilo iz jarka.

Tri poškodovane so z reševalnim vozilom ZRCK Ravne na Koroškem prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, pišejo gasilci.