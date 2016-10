FOTO: Treščil v drevo in končal v bolnišnici

SLADKI VRH, LJUBLJANA – Minulo nedeljo ob 6.25 se je na Vranjem Vrhu v občini Šentilj zgodila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Voznik se je huje telesno poškodoval, kot so sporočili policisti, pa je bil moški v času nesreče za volanom pijan. V litru izdihanega zraka so mu namerili kar 0,83 miligrama alkohola. Poklicni gasilci PGE Maribor so odklopili akumulator na vozilu in posuli iztekle motorne tekočine. Voznik se je pred prihodom gasilcev sam izvlekel iz vozila. Pri intervenciji so sodelovali tudi prostovoljni gasilci iz PGD Paloma-Sladki Vrh in člani PGD Gornja Radgona.



Omenjeni ni bil edini, ki je v nedeljo z jeklenim konjičkom končal zunaj ceste. Tudi v ljubljanski občini, natančneje na cesti, ki vodi od Povodja proti Šmartnemu pod Šmarno goro, se je ranil voznik, ki mu je avto ušel izpod nadzora, zapeljal je s ceste in se prevrnil na bok. Svoje je prispeval alkohol, ki ga je imel voznik, sicer hrvaški državljan, v litru izdihanega zraka kar 0,83 miligrama. Ljubljanski poklicni gasilci so avto postavili nazaj na kolesa in potegnili na cesto ter mu odklopili akumulator. Hrvat se po podatkih policije v nesreči ni ranil, a so ga možje postave zaradi vožnje pod vplivom alkohola odpeljali v pridržanje, svoje početje bo moral pojasniti sodniku za prekrške. Voznik in sopotnik pa sta dobila telesne poškodbe v nesreči v Podgorici pri Pečah. Tudi tukaj je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste, oba s sopotnikom so odpeljali v ljubljanski klinični center.



Istega dne se je hudo ranil tudi motorist. Čeprav se motoristična sezona počasi izteka, jih je še vedno veliko na slovenskih prometnicah. In žal so prav motoristi pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, običajno ne po svoji krivdi, a so tudi tu izjeme, kar je potrdila zadnja tovrstna nesreča v Prekmurju. V nedeljo popoldne sta na regionalni cesti med Mursko Soboto in Beltinci, v naselju Bratonci, trčila osebni avtomobil in motorno kolo. Po ugotovitvah policistov je voznik motornega kolesa v križišču začel prehitevati voznico osebnega avtomobila v trenutku, ko je ta že začela pravilno zavijati v levo. V trčenju je motorist dobil hude telesne poškodbe in se zdravi v murskosoboški bolnišnici.