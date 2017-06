FOTO: Trdi, da je zabodel v samoobrambi

KRANJ – Deveti dan letošnjega leta se je ob zapornih stebričkih pred Staro pošto sredi gorenjske prestolnice zgodil incident, v katerega sta bila kot glavna akterja vpletena kosovska Albanca Kryeziu Shkelzen in Fadil Zulfaj. Zaradi starih zamer sta se sprla in stepla, Zulfaj je hotel kraj dogodka po prepiru zapustiti, kot so poročali takrat policisti, a naj bi Shkelzen stekel za njim, ga v predel dimelj, kjer je ena glavnih žil, zabodel z nožem, nato pa zbežal. Možje v modrem so ga kmalu izsledili in mu prebrali pravice kot priporniku ter ga pospravili za zapahe. Tam je bil do včerajšnje privedbe na predobravnavni narok.



»Obtožbo razumem,« je dejal Shkelzen in počakal na klasično vprašanje: »Ali priznavate krivdo za očitano kaznivo dejanje?« Priznanje mora biti dano prostovoljno in podprto z dokazi v sodnem spisu, tako se tudi takoj izreče kazen. Seveda je priznanje nepreklicno in Shklezen ga potem ne bi mogel umakniti. »S strani zagovornice in obtoženega ni bil izkazan interes za priznanje krivde, zato tožilstvo ne podaja kaznovalnega predloga,« je dejala tožilka Polona Košnjek. Besedo je dobil obtoženi, ki je pojasnil: »Jaz sem to dejanje storil v samoobrambi, ker me je Zulfaj hotel ubiti.« Predsednica senata je ugotovila, da Shkelzen dejanja ne priznava. Zagovornica Mateja Likozar Rogelj, ki Albanca brani po uradni dolžnosti, je predlagala paleto prič, med drugim obdolženčevo teto iz Švice Rustemi Kosovare, ki naj bi menda znala še posebno podrobno opisati, da njen nečak ni napadalen, izzivalen in konflikten. »Konflikten je Zulfaj in obramba bo vložila kazensko ovadbo proti njemu, saj je povzročil poškodbe obtoženemu, za kar se še vedno zdravi.«

