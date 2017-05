FOTO: Trčila potniški in tovorni vlak

TLAKE – »Na železniški progi na odseku Grosuplje–Škofljica v tunelu pri naselju Tlake je prišlo do trčenja kompozicij potniškega in tovornega vlaka. V kompoziciji potniškega vlaka sta dva vagona in v trčenju se je prvi vagon iztiril in je močno poškodovan. Dve tretjini prvega vagona sta v tunelu, drugi vagon pa je pred vhodom v tunel,« piše na facebooku Gasilske brigade Ljubljana, ki je danes v Tlakah izvedla gasilsko vajo.

Scenarij vaje je bil takšen, da je bilo v potniškem vlaku, ki je trčil s tovornim vlakom, več poškodovanih potnikov in osebja. Nekateri so ostali ujeti v vagonu, drugi pa se skušajo sami rešiti. Huje poškodovani so bili tudi delavci v vagonu tovornega vlaka. Da je situacija še nevarnejša, se je ob trku poškodovala tudi cisterna, zaradi česar je prišlo do iztekanja goriva. Obstaja velika nevarnost požara, vali se tudi dim.

Ljubljanski gasilci so se na majski vaji ubadali s hudimi razmerami, vaja pa je trajala približno tri ure. Kako resnično je bilo videti vse skupaj, lahko vidite tudi na fotografijah, ki so jih objavili ljubljanski gasilci.