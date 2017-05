FOTO: Trčila motorist in osebno vozilo

ŽIROVNICA – Nekaj minut po 11. uri je na regionalni cesti Lesce–Jesenice prišlo do prometne nesreče. Po neuradnih podatkih je v križišču pri Žirovnici tik ob železniškem prehodu motorist trčil v manjše osebno vozilo.

Policisti, gasilci in druge službe so še na kraju dogodka. Poškodovanega motorista so z reševalnim vozilom odpeljali v jeseniško bolnišnico.

Uradno poročilo o nesreči še pričakujemo, ki pa glede na videno ni terjala smrtne žrtve.