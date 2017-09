FOTO: Trčila divji prašič in motorist, trk je bil usoden

BREŽICE – »Seveda se zavedam, da bi se lahko ta nesreča tudi veliko slabše končala. Še sreča, da nisem peljal hitro,« je dejal 42-letni Robert Sokler z Bizeljskega, ko smo ga v sredo popoldne obiskali v brežiški bolnišnici, kjer so mu operativno oskrbeli zlomljeno ključnico. V soboto zvečer je imel sicer zelo izkušen motorist nenavadno nesrečo; ko se je z motorjem vračal domov, mu je pot v temi presekal divji prašič. Ta je poginil, Robert je obležal nezavesten in poškodovan na cesti.

Vračal se je z moto zbora

V soboto je bil v Slovenski vasi moto zbor, pripravili so ga domači člani moto kluba Castle Riders Mokrice. Motoristične igre, panoramska vožnja in seveda druženje so zaznamovali vroče sobotno popoldne, ki se ga je udeležilo tudi nekaj ljubiteljev bencinskih hlapov z Bizeljskega. Domov so se vračali vsak zase, nekaj pred enajsto zvečer je tudi Robert sedel na svojega cestnega ducatija 1098 in se odpeljal proti domačemu kraju.

