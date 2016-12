FOTO: Trčenje neizbežno: zapeljal na pas, po katerem je pripeljala policija

CELJE – Po spletnih omrežjih kroži fotografija razbite policijske toyote land cruiser, ki je bila v trčenju precej močno poškodovana. Iz PU Celje so nam potrdili, da je do nesreče prišlo, ker je voznik osebnega avtomobila nenadoma zapeljal na smerno vozišče, po katerem je v tistem trenutku pripeljal policist. »Le hitri in pravilni reakciji policista se gre zahvaliti, da so posledice te prometne nesreče bistveno blažje, kot bi lahko bile.«

Prejšnji mesec še ena nesreča

Novembra letos je bilo v nesreči udeleženo še eno policijsko vozilo celjske policijske uprave. Tudi v tem primeru je voznik drugega vozila zaradi nepravilnega ravnanja trčil v službeno vozilo policije in tudi v tem primeru so posledice zaradi ustreznega ravnanja in ukrepanja policista blažje, kot bi lahko bile, odgovarja Milena Trbulin, ki je pri PU Celje pristojna za odnose z mediji. Dodaja, da je narava dela policistov takšna, da so vsakodnevno izpostavljeni takšnim in drugačnim okoliščinam v cestnem prometu in da z znanjem in izkušnjami mnogokrat preprečijo marsikatero nezgodo, čeprav jim to vedno ne uspe.