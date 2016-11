FOTO: Trava v avtu, trava doma

PTUJ – Policisti so v petek pri kontroli cestnega prometa ustavili 33-letnega voznika osebnega avtomobila. Pri postopku so ugotovili, da v vozilu prevaža konopljo, zato so mu jo zasegli.

Vozniku so odvzeli prostost in mu odredili pridržanje do 48 ur. Še isti dan so pri njem doma opravili hišno preiskavo, kjer so odkrili prirejene prostore za gojenje konoplje, in mu zasegli večjo količino droge.

Po končanem postopku bo zoper osumljenca podana kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo na Ptuju.