FOTO: Tragedija na cesti: 44-letnik mrtev, trije mladoletniki hudo poškodovani

TRŽIČ – O hudi prometni nesreči, v kateri je danes ponoči ugasnilo življenje 44-letnika, smo že poročali. Fotografije prikazujejo hude posledice nesreče, v kateri so bili udeleženi še 41-letnica in trije mladoletniki.

Iz PU Kranj so sporočili, da je do trčenja prišlo na hitri cesti med Tržičem in Podtaborom. V hudi nesreči je življenje izgubil avstrijski državljan (44). Po prvih podatkih se je ena potnica (41) lažje poškodovala, trije mladoletni pa huje.

Voznik, ki je z osebnim avtomobilom peljal proti Tržiču, je pri Zvirčah s ceste zapeljal na odbojno ograjo in se z vozilom začel prevračati. Po več deset metrih drsenja in kotaljenja je avtomobil na strehi obstal pod cesto.

O nesreči policisti še vodijo postopek, promet pa je bil oviran do 4.45, so še sporočili s policije. V nesreči so posredovali gasilci druge izmene gasilsko-reševalne službe Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču.

Ste tudi vi bili priča kakšnemu dogodku? Pošljite nam fotografije prek spodnjega obrazca.