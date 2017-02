FOTO: Toyoto so mu zasegli zaradi ponarejenega dokumenta

FERNETIČI – Policista koprske policijske postaje za izravnalne ukrepe sta v torek ob 23.55 na avtocesti pri Fernetičih, takoj po vstopu iz Republike Italije, ustavila voznika vozila toyota hilux italijanskih registrskih oznak, ki ga je vozil tridesetletni državljan Romunije.

Med postopkom se je voznik izkazal z italijanskim vozniškim dovoljenjem, za katerega je policist posumil, da je ponarejeno. Sum, da je dokument ponarejen, se je pri nadaljnjem preverjanju tudi potrdil. Italijanski varnostni organi so namreč potrdili, da osebi niso izdali vozniškega dovoljenja in da dovoljenje s takimi številkami ne obstaja, pri preverjanju pri romunskih varnostnih organih pa je bilo ugotovljeno, da ni nikoli opravil vozniškega dovoljenja.

Zaradi ponarejanja listin so romunskega državljana kazensko ovadili, zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja pa so policisti PP Sežana vozilo zasegli in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.