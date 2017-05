FOTO: Tovornjakar ogrožal promet na avtocesti, policistom ni hotel ustaviti

KRANJ, BRNIK – Gorenjski prometni policisti so v petek ob 7.30 na številko 113 prejeli prijavo o nezanesljivi vožnji. Prijavitelj je menil, da je voznik »verjetno utrujen«. A resnica je bila daleč od tega.

Na avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Brnik so policisti več kilometrov ustavljali voznika tovornega vozila tujega prevoznika, ki je zaradi močnega vpliva alkohola vijugal po cesti in z dejanjem zelo ogrožal ostale udeležence v prometu. Za vožnjo je voznik nevarno uporabljal predvsem vozni in odstavni pas, večkrat pa je z delom vozila zapeljal tudi proti prehitevalnemu pasu, po katerem je tudi potekal gost promet.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil s približno dvema promiloma alkohola (0,90 mg/l), med postopku se je zelo opotekal in tudi sicer je bil vidno pod vplivom alkohola. Voznik je vožnjo ponoči začel v Nemčiji, namenjen je bil v Makedonijo, zaradi močne opitosti pa policistov, ki so ga ustavljali več kilometrov, sploh ni zaznal.

Po postopku je ostal v pridržanju, so sporočili iz PU Kranj.