FOTO: Tolpa na Cipru ponareja slovenske dokumente

PAFOS, BEOGRAD, LJUBLJANA – Slovenk in Slovencev ni le dva milijona in še nekaj, marveč jih je vselej še nekaj sto več! In če tega dodatka statistika ne zaznava, ga toliko raje – varnostni organi. Kot na primer združbo, ki se je že pred časom znašla na Cipru.



Zgodilo se je namreč, da je ciprska policija v Pafosu, na jugovzhodnem delu tega otoka, že avgusta dodobra zožala svoj obroč preiskovanja. Že prej so jo motile neredke in organizirane mreže ilegalcev, ki so se želeli infiltrirati v pisano ciprsko družbo in ki so imeli pri sebi – lažne in ponarejene dokumente.



Lažni Slovenci



Da so na pravi poti, so menda spoznali – po golem naključju. Oziroma po tistem, ko je prometna policija nenadoma zaustavila 23-letno Srbkinjo. »Dokumente, prosim!« so ji modro veleli. Dekle se ni prav nič branilo. A kaj ko je policist nenadoma opazil, da drži nekam sumljivo plastiko. Izkazalo se je, da je šlo za ponarejene in lažne – slovenske dokumente!



In ker se je to dekle izdajalo za Slovenko, pa to še zdaleč ni bila (pri sebi je imela namreč popolno kolekcijo, od osebne izkaznice do vozniškega dovoljenja), so že naslednji dan potrkali – na njena vrata. Pravzaprav so kar vdrli, poročajo ciprski kronisti, in od nje še enkrat zahtevali – dokumente, prosim! Ko so tudi dokončno spoznali, da je dekle po rodu iz Srbije in da s Slovenijo nima prav nobene zveze!

