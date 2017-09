FOTO: Tihi ubijalec malo pred deseto usoden za Tomaža (27)

VRPOLJE PRI VIPAVI – V vinogradniškem kraju v Vipavski dolini se je včeraj dopoldne zgodila tragedija, kakršne ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. Zaradi zastrupitve s tihim ubijalcem, kot pravijo plinu ogljikov dioksid, so se namreč zastrupili kar trije domačini, vsi iz družine Lavrenčič.

Kot nam je povedal eden od domačinov, so Bogdan, njegova žena Branka in njun sin Tomaž v kleti njihove hiše opravljali redna vinogradniška jesenska dela. »To je pretakanje mošta, čiščenje in pripravljanje na vrenje,« nam je pojasnil sogovornik in opozoril, da gre za izjemno nevarno opravilo, ker se pri pretvarjanju sladkorja v alkohol tvori nevaren ogljikov dioksid. »Ta je težji od zraka in se usede dol, k tlom.« Zato, kot nam je povedala ena izmed vaščank, so ob takih opravilih vedno uporabljali gorečo svečo: če hitro ugasne, je to prvi znak, da je treba prostor nemudoma zapustiti. Včeraj popoldne smo še lahko videli odprta vrata v klet, kjer se je zgodila tragedija. Še smo lahko zaznali vonj po vretju.

