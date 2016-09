FOTO: Tian ostal brez očka, mamica brez službe

POLJČANE – Letošnja druga julijska sobota bo v spominu Svetlane Ačko za vselej žalosten dan. Tistega dne je namreč ostala brez svojega partnerja, komaj 26-letnega Denisa Trupeja, njun štiriletni sin Tian pa brez očka. Denisa je namreč do smrti povozil motorni potniški vlak na železniškem tiru v bližini železniške postaje v Celju.

Celjski policisti so sprva tavali v temi, saj mlajši moški pri sebi ni imel nobenih dokumentov, da bi lahko ugotovili njegovo identiteto, a še istega dopoldneva so razkrili, da gre za 26-letnega Denisa Trupeja, sicer Celjana, ki pa si je pred petimi leti ustvaril družinico v Poljčanah in tam živel. Pogosto pa se je zadrževal tudi v Celju, kjer je imel svoj krog prijateljev in svojo družino, mamo in brate.

