FOTO: Ti fantje so rešili občane pred pijanim voznikom

LJUBLJANA – Na ljubljanskih cestah, tam okoli Kodeljevega, se je v noči na četrtek odvijala prava drama, ki pa se je, zahvala gre trem mladim domačinom, srečno končala. Kot že tolikokrat v tem najbolj prazničnem mesecu v letu je bil nekdo odločen, da bo upravljal svoj avtomobil, kljub temu da je več kot pregloboko pogledal v kozarec. Občan je sedel za volan in se odpeljal proti domu. Ni pomislil, da s tem ogroža svoje življenje in življenja drugih. Vožnja mu več kot očitno ni šla od rok. Peljal je po nasprotnem voznem pasu in nevarno vijugal, da so se mu morali tisti, ki so prihajali iz nasprotne smeri, umikati in zavirati, da bi preprečili trčenje.



K sreči so za njim vozili trije mladi, ki so se prav tako odpravljali z družabnega večera domov. S to razliko, da je za volanom sedel trezen voznik. »Alkohol ne gre za volan. Tega so nas naučili in tega se držimo,« pribije 22-letni Borut Pinosa, ki je s prijateljema, 21-letnim Igorjem Stojkovičem in dve leti mlajšim Damirjem Kišmetovičem, brez razmišljanja sprejel odločitev, da je treba nevarnega voznika spraviti s ceste. Ko je moški znova začel voziti po nasprotnem voznem pasu, so zapeljali vzporedno z njim, mu trobili in večkrat nakazali, naj ustavi, pa tega ni storil. Ni jim preostalo drugega, kot da zapeljejo pred njegov avto. To je zaleglo. Pijani voznik je ustavil, fantje pa so nemudoma poklicali policijo in si zadali, da moškega tam zadržijo do njihovega prihoda. To se izkazalo za precej nevarno početje. Vidno nejevoljen voznik, ki je bil tako pijan, da je, pove Borut, komaj držal odprte oči, jih je večkrat ozmerjal, najmlajšega od trojice, ki se je postavil pred njegov avto, je poskušal nekajkrat celo povoziti. »Kar rinil je vanj, z avtom se mu je naslonil na noge, ampak razmišljali smo samo o tem, da tak ne sme voziti dalje, da ne bo naredil kakšne neumnosti. Vedeli smo, da je nevarno, kar počnemo, ampak tisti trenutek ne razmišljaš o tem,« Borut podoživi minute, ko so čakali na policiste.



Voznik ni bil pretirano navdušen niti nad sodelovanjem z možmi v modrem in kar nekaj prepričevanja je bilo potrebnega, da se je strinjal in pihnil v alkotest. Ta je pokazal 0,79 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma 1,7 promila. Dogodek so potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana: »Okrog 21.10 smo v Hradeckega ulici preverili voznika toyote, pri katerem je bila ugotovljena prisotnost alkohola nad zakonsko dovoljeno mejo. Po določilih zakona o prekrških so policisti vozilo zasegli, zoper voznika pa podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.« Možje postave so se fantom zahvalili za pogumno dejanje, s katerim so morda komu rešili življenje. In to bi brez pomisleka storili znova. »Do pijanih voznikov imamo ničelno toleranco. Ne le da lahko ubijejo sebe, ubijejo lahko koga drugega. In nihče nima pravice odločati o življenju drugih,« je jasen Borut.



Policisti imajo s pijanimi polne roke dela



Omenjeni voznik te dni še zdaleč ni bil edini, ki je ogrožal življenja na slovenskih cestah. Na Gorenjskem so možje postave v sredo že ob pol tretji popoldanski uri iz prometa izločili moškega, ki je po avtocesti vozil s kar 2,5 promila alkohola v organizmu, istega večera pa so voznika s poldrugim promilom alkohola v krvi iz prometa izločili na Slovenskem Javorniku. Oba sta odnesla celo kožo, je pa nesrečo v Kranju povzročil pijani Ljubljančan. V litru izdihanega zraka so mu policisti namerili 0,54 miligrama alkohola. V takšnem stanju je moški trčil v avto drugega udeleženca, po nesreči pa s kraja dogodka odšel peš. Policisti so ga že kmalu našli in za svoje početje bo moral odgovarjati. Trojica se je pridružila več kot 850 drugim pijanim voznikom, ki so jih letos na Gorenjskem obravnavali policisti, okrog 150 njih je povzročilo tudi prometne nesreče.



Na Celjskem in Koroškem so policisti obravnavali še več voznikov, ki so za volan sedli pod vplivom alkohola. V samo 18 dneh, ko so nanje poostreno prežali, so namreč ustavili kar 195 pijanih voznikov, 63 jih je imelo v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligrama alkohola. Na območju, kjer za varnost skrbijo policisti novogoriške policijske postaje, so te dni ustavili dve ženski, ki sta za volan sedli po tem, ko sta pregloboko pogledali v kozarec. V Ajdovščini je 40-letna voznica napihala 1,3 promila, tista, ki so jo ustavili na območju Ajševice, pa kar 1,7. Obema so možje postave prepovedali nadaljnjo vožnjo in jima začasno odvzeli vozniški dovoljenji.