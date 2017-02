FOTO: Tega lepotca je ukradel prejšnji dan

OBREŽJE – Na mejni prehod za mednarodni cestni promet je v soboto v jutranjih urah, da bi izstopil iz Slovenije, pripeljal voznik mercedesa CLS 350.

Policisti so opravili mejni nadzor in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil dan prej ukraden v Münchnu.

Avtomobil so zasegli, 26-letnemu vozniku iz Bolgarije pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz PU Novo mesto.