FOTO: Te mopede je našla policija. Prepoznate svojega?

Moped Piaggio, tip Ciao, črne barve s številko šasije DGM 19800 OM C7E4T*018454* (moped je bil v osnovi zelene barve in je sedaj prebarvan v črno barvo). Foto: PU Ljubljana

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Bežigrad so 18. julija letos na podlagi odredbe sodišča zaradi suma posesti prepovedane droge opravili hišno preiskavo na območju Novih Fužin. Pri hišni preiskavi so bili zaseženi tudi mopedi, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Ker z zbiranjem obvestil policistom ni uspelo ugotoviti njihovega lastništva, pozivajo lastnike, ki bi prepoznali predmete kot svoje, da pokličejo na PP Ljubljana Bežigrad na številko 01 589 6000, kjer bodo prejeli nadaljnje informacije v zvezi s prepoznavo in vrnitvijo predmetov.

Vsi zaseženi mopedi so na PP Ljubljana Bežigrad, so sporočili iz PU Ljubljana.