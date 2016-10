UTIK – Lucky in Neli sta se stiskala v kotu pesjaka, ob našem prihodu nista niti mignila. Nobenega besnega laježa ali renčanja ni bilo, kot bi nemara kdo pomislil. Ljudje imajo okoli ameriških staffordov še vedno polno predsodkov. »No, no, le pridita sem, nihče vama ne bo nič naredil,« ju je ogovoril njun skrbnik Klemen Cotman. Zaskrbljeno sta ga ošvrknila s pogledom, a naposled sta se le odzvala njegovemu prigovarjanju. »Seveda ga lahko pobožate,« nas je spodbudil Klemen, ko je Lucky pritisnil svoj smrček ob ograjo in nam ponudil tačko v pozdrav.



Nočni tatovi



Tako prisrčna sta osemmesečni Lucky in njegova triletna mama Neli. »Noben pes po naravi ni napadalen, vsaj ne brez razloga. Vse je odvisno od tega, kakšnega lastnika ima,« opozori Cotman. »Pri nas doma imamo še čivavo, pa vam povem, da ko so skupaj, jih prej ona pokomandira kot obratno,« se nasmehne. Za svoje ljubljence, pravi, bi naredil vse. »Sploh si ne predstavljam, kako bi mi bilo, če bi ostal brez katerega od njih.«

